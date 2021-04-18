Англия

"Канониры" летом выйду на трансферный рынок, чтобы найти нового правого защитника.

В летнее трансферное окно Арсенал планирует усилить позицию правого защитника, а одной из главных целей лондонского клуба является Ашраф Хакими, выступающий за миланский Интер.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "канониры" точно подпишут нового правого фулбека предстоящим летом, поскольку Эктор Бельерин отправится за новым вызовом в своей карьере после десяти лет, проведенных в системе Арсенала.

Известно, что в сферу интересов "пушкарей" как минимум входит 20-летний Тарик Лэмпти, однако игрок Брайтона не считается на Эмирейтс первым выбором в качестве потенциального трансфера, при этом официальных переговоров по Ашрафу Хакими лондонский клуб также еще не вел.

Возможно, это связано с тем, что 22-летний марокканец ранее публично заявил о желании продолжить выступления за Интер, куда он перебрался в июле прошлого года после успешного периода в дортмундской Боруссии на правах аренды. Трансфер Хакими обошелся "нерадзурри" в 40 миллионов евро, но по условиям договора мадридский Реал пока получил только четверть этой суммы.

"Я планирую свое будущее в Интере. Надеюсь остаться здесь надолго, ведь мне здесь хорошо", — заявил Хакими в интервью для Repubblica.

Стоит напомнить, что, помимо Тарика Лэмпти и Ашрафа Хакими, в прессе неоднократно появлялись слухи об интересе Арсенала к фулбеку Норвича Максу Ааронсу, однако за 21-летним англичанином уже выстроилась целая очередь из европейских клубов, в числе которых чаще остальных фигурировал Манчестер Юнайтед.

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