Испания

Наставник Барселоны не сможет присутствовать в технической зоне на матче против Атлетико.

Ближайший уик-энд испанского футбола обещает стать по-настоящему горячим, так как в рамках 35-го тура может стать более очевидной судьба чемпионского титула по итогам текущего сезона.

К несчастью для каталонской Барселоны, ее главный тренер Рональд Куман не сможет присутствовать непосредственно в технической зоне домашнего стадиона Камп Ноу во время противостояния "блаугранас" и мадридского Атлетико.

Дело в том, что нидерландский специалист был удален во время поединка его команды против Гранады за нелицеприятные высказывая в адрес резервного арбитра, после чего дисциплинарный комитет Ла Лиги выписал ему двухматчевую дисквалификацию.

Очевидно, что Барселона сразу же отправилась опротестовывать решение в Апелляционный комитет Королевской федерации футбола Испании (RFEF), но данная попытка потерпела неудачу — отстранение осталось в силе.

Однако, каталонский клуб не собирается опускать руки в этой борьбе с футбольными чиновниками, и уже готовит передачу дела в Спортивный арбитражный суд Испании (TAD). Это — последний из возможных вариантов для клуба обеспечить присутствие главного тренера на скамейке запасных в крайне ответственной игре.

Напомним, что в гостевом матче против Валенсии (3:2) Барселоной уже руководил помощник Рональда Кумана Альфред Шредер.

Матч Барселона — Атлетико состоится 8 мая, начало в 17:15 по киевскому времени.