Испания

Аргентинский форвард хочет поиграть за один клуб с Лионелем Месси.

Нападающий Серхио Агуэро официально покинет Манчестер Сити на правах свободного агента в конце текущего сезона.

Одним из главных претендентов на подписание аргентинского форварда является Барселона, и, как сообщает журналист Фабрицио Романо, сам футболист готов пойти на снижение заработной платы ради перехода в каталонский гранд.

Отмечается, что Агуэро хотел бы поиграть за один клуб со своим партнером по сборной и другом Лионелем Месси. При этом руководство Барселоны намерено окончательно определиться с будущими трансферами, включая Мемфиса Депая, только в конце нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что представители Серхио Агуэро уже провели предварительные переговоры с Барселоной.