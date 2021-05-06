Испания

Аргентинец все ближе к переходу в стан "сине-гранатовых".

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро вскоре сменит клубную прописку.

По информации источника, представители нападающего "горожан" провели предварительные переговоры с Барселоной.

Напомним, что в июне 32-летний аргентинец станет свободным агентом, а интерес к футболисту приписывали ПСЖ, Челси и Лидсу.

В текущем сезоне Агуэро забил четыре мяча в 17 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Сабалета обсудит с Агуэро переход в Вест Хэм в случае окончания сезона в зоне Лиги чемпионов.