Испания

Севилья в противостоянии с Реалом постарается сохранить надежду на чемпионский титул.

В 35-м туре Примеры Реал сделает все возможное, чтобы лишить Севилью шансов на трофей, а самому не упустить потенциальную возможность возглавить чемпионскую гонку.

Где смотреть?

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Football.ua. В прямом эфире встречу покажет сервис MEGOGO.

Матч состоится в воскресенье, 9 мая, в Мадриде на Эстадио Альфредо Ди Стефано. Начало в 22:00 по киевскому времени.

В каком состоянии команды подходят к очному противостоянию?

Реал, занимающий второе место (отставание от Атлетико составляет 2 очка) и опережающий своего соперника на 4 пункта, не знает поражений в Ла Лиге в последних 14-ти матчах (10 побед и 4 ничьи). Однако на сей раз состояние "бланкос" во многом будет определяться тем, как они пережили вылет из Лиги чемпионов.

Что касается Севильи, то поражение от Атлетика в минувшем туре отбросило андалусийцев на 4 очка от Барселоны и Реала и на 6 от Атлетико. Поэтому для того, чтобы остаться в чемпионской гонке, "рохибланкос" нужна только победа.