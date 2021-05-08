Испания

Алавес смог зацепиться за очки, которые могут помочь команде остаться в Ла Лиге.

В поединке 35-го тура испанской Ла Лиги Леванте в гостях потерял победу над Алавесом. Встреча закончилась со счетом 2:2.

В составе команды Пако Лопеса оформленным дублем отметился Хосе Луис Моралес, а у хозяев результативными ударами отметились Пере Понс и Хоселу, забивший на 88-й минуте.

После 35 туров Леванте набрал 39 очков и остается на 13-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, а у Алавеса 32 балла и 16-я строчка. В двух очках позади зона вылета и сразу четыре команды, которые продолжают борьбу за выживание.

Алавес — Леванте 2:2

Голы: Пере Понс, 30, Хоселу, 88 — Моралес, 36, 42

Алавес: Пачеко — Дуарте (Мендес, 74), Лежен, Лаугардия, Наварро (Дейверсон, 86) — Пере Понс (Перес, 46), Родриго Батталья, Пина (Агиррегабирия, 86) — Риоха, Пелетейро (Пельистри, 67), Хоселу

Леванте: Карденас — Клерк, Пьер, Постиго (Везу, 56), Мирамон — Моралес (Барджи, 56), Меперо (Дукуре, 83), Мальса, Де Фрутос — Алькон (Дуарте, 83), Кантеро (Сон, 73)

Предупреждения: Риоха, Родриго Батталья — Кантеро