Испания

Повреждение в ответной игре против Арсенала обошлось для футболиста серьезными последствиями.

Уже до завершения первого получаса ответной полуфинальной игры против лондонского Арсенала в рамках Лиги Европы УЕФА (0:0) нападающий Вильярреала Самуэль Чуквезе был вынужден покинуть пределы поля из-за травмы.

Арсенал — Вильярреал 0:0 Обзор матча

В последствии, "желтая субмарина" таки сумела обеспечить себе выход в финал данного турнира, однако результаты последнего медицинского исследования их ключевого исполнителя в линии атаки практически не оставляют шансов увидеть его в решающей битве за международный трофей.

У 21-летнего нигерийского нападающего диагностировано повреждение передней прямой мышцы бедра на левой ноге, что вносит серьезные сомнения в возможность его присутствия на поле в финальном матче Лиги Европы. Стандартный срок восстановления от подобного повреждения — около месяца.

Напомним, что Чуквезе в текущем сезоне сыграл уже в 40 поединках, забив при этом пять голов и отдав восемь результативных передач.

Стоит также отметить, что это не единственная возможная кадровая потеря Унаи Эмери — Хуан Фойт получил мышечное повреждение еще в первой игре против Арсенала, в результате чего отсутствовал в поединке на Эмирейтс.

Финал Лиги Европы УЕФА между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед состоится в Гданьске, 26 мая.