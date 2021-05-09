Повреждение в ответной игре против Арсенала обошлось для футболиста серьезными последствиями.
Травма Самуэля Чуквезе в ответном матче против Арсенала, Getty Images
09 мая 2021, 08:57
Уже до завершения первого получаса ответной полуфинальной игры против лондонского Арсенала в рамках Лиги Европы УЕФА (0:0) нападающий Вильярреала Самуэль Чуквезе был вынужден покинуть пределы поля из-за травмы.
Арсенал — Вильярреал 0:0 Обзор матча
В последствии, "желтая субмарина" таки сумела обеспечить себе выход в финал данного турнира, однако результаты последнего медицинского исследования их ключевого исполнителя в линии атаки практически не оставляют шансов увидеть его в решающей битве за международный трофей.
У 21-летнего нигерийского нападающего диагностировано повреждение передней прямой мышцы бедра на левой ноге, что вносит серьезные сомнения в возможность его присутствия на поле в финальном матче Лиги Европы. Стандартный срок восстановления от подобного повреждения — около месяца.
Напомним, что Чуквезе в текущем сезоне сыграл уже в 40 поединках, забив при этом пять голов и отдав восемь результативных передач.
Стоит также отметить, что это не единственная возможная кадровая потеря Унаи Эмери — Хуан Фойт получил мышечное повреждение еще в первой игре против Арсенала, в результате чего отсутствовал в поединке на Эмирейтс.
Финал Лиги Европы УЕФА между Вильярреалом и Манчестер Юнайтед состоится в Гданьске, 26 мая.