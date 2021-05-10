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Реал — Севилья, Getty Images
10 мая 2021, 06:30
В концовке сезона лучшего подспорья для того, чтобы обойти конкурентов в турнирной таблице, кроме их осечки, придумать сложно. Мадридский Реал с помощью этих прописных истин в рамках поединка 35-го тура испанской Ла Лиги против андалузской Севильи намеревался сравняться по очкам с Атлетико, но потерпел неудачу. "Нервионцы" первыми вышли вперед, на что "сливочные" ответили лишь в середине второго тайма, после чего вновь пропустили. И все же, коллектив Зинедина Зидана сумел отыграться уже в компенсированное время (2:2), однако так и не сумел воспользоваться подарком "матрасников" и каталонской Барселоны.
Обзор матча:
Реал — Севилья 2:2
Голы: Асенсио, 67, Азар, 90+4 — Фернандо, 22, Ракитич, 78 (пен.)
Реал: Куртуа — Одриосола, Милитан, Начо, Марсело (Гутьерес, 67) — Модрич (Асенсио, 66), Каземиро, Кроос — Вальверде, Бензема, Винисиус (Азар, 79).
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Карлос, Акунья — Фернандо, Ракитич (Торрес, 88), Хордан (Гудель, 83) — Сусо (Оскар, 83), А. Гомес (Эн-Несири, 57), Окампос (де Йонг, 88).
Предупреждения: Каземиро — Сусо, Гудель.