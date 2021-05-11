Завершился матч чемпионата Испании.
Осасуна, getty images
11 мая 2021, 22:12
В рамках 36-го тура испанской Ла Лиги Осасуна дома с минимальным преимуществом обыграла Кадис (3:2).
Хозяева после смогли обыграть Кадис благодаря дублю Будимира и взятию ворот от Торреса. У гостей голами отметились Шапоньич и Переа.
Осасуна - Кадис 3:2
Голы: Будимир, 38, 75, Торрес, 86 — Шапоньич, 49, Переа, 90+1
Осасуна: Хуан Перес, Унаи Гарсия, Гарсия, Санчес (Крус, 88), Видаль, Торро, Ойер Санхурхо (Роберто Торрес, 64), Рубен Гарсия (Хони, 71), Будимир, Чими Авила (Гальего, 64), Мартинес (Монкайола, 64).
Кадис: Хиль, Маркос Мауро, Алькала, Акапо (Переа, 20), Карселен, Йонссон, Гарридо (Помбо, 77), Эспино, Шапонич (Искьердо, 69), Лосано, Собрино (Негредо, 77).
Предупреждения: Эспино, Давид Гарсия, Видаль, Карселен.