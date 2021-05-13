Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.
Севилья — Валенсия, getty images
13 мая 2021, 01:59
В рамках 36-го тура чемпионата Испании Севилья дома обыграла Валенсию со счетом 1:0.
Автором единственного гола в данном противостоянии стал Эн-Несири, который и принес в копилку своей команды три очка.
Обзор матча:
Севилья — Валенсия 1:0
Гол: Эн-Несири, 66
Севилья: Буну — Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро (Акунья, 59) — Жоан Жордан, Гудель (Фернандо, 59), Оливер (Папу Гомес, 59) — Сусо (Ракитич, 84), Эн-Несири, Оскар (Окампос, 74)
Валенсия: Силлесен — Коррея (Пиччини, 69), Паулиста, Гильямон (Гамейро, 79), Ферро, Тони Лато (Гайя, 79) — Вальехо (Черышев, 69), Солер, Рачич, Гедеш — Макси Гомес (Муса, 82)
Предупреждения: Эскудеро, 7, Гудель, 37 — Солер, 80, Паулиста, 90+2