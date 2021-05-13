Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке 36-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико обыграл Реал Сосьедад и приблизился к долгожданному чемпионству.

Впереди у Атлетико два матча: дома против Осасуны и на выезде с Вальядолидом. Если Реал не будет терять очки, то Атлетико придется одеживать победу в двух из них, и только тогда чемпионство отправится на Ванда Метрополитано.

Обзор матча:

Атлетико — Реал Сосьедад 2:1

Голы: Карраско, 16, Корреа, 28 — Субельдия, 83

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо — Корреа (Феликс, 73), Льоренте, Коке, Сауль (Кондогбья, 73), Карраско — Суарес (Рони Лоди, 81)

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Элустондо (Субельдия, 69), Саньян (Пачеко, 59), Монреаль (Роберто Лопес, 59) — Гуриди, Субименди — Порту, Оярсабаль (Мерцеланц, 69), Барренечеа — Исак (Баутиста, 46)