Испания

Команда Диего Симеоне добыла нервную победу над басками.

На пути к чемпионству Реал Сосьедад был для команды Диего Симеоне едва ли не самым опасным соперником, однако "матрасники" сдали этот урок, обыграв непростого соперника на своем поле в 36 туре чемпионата Испании.

Мадридцы начали матч довольно агрессивно. В стартовом отрезке поединка Ремиро мог пропускать несколько голов, но отделался лишь одним — но зато каким обидным. Карраско пробил по воротам не лучшим образом после заброса в штрафную. Мяч предательски прошел между ног Ремиро и оказался в сетке ворот. 1:0.

А на 28-ой минуте Атлетико забил второй мяч. Великолепно в этом эпизоде сыграл Суарес. Уругваец выцарапал мяч у соперника на чужой половине поля и разрезным пасом вывел Корреа на свидание с голкипером. Анхель не стал ничего выдумывать и пробил в касание в дальний угол мимо вратаря 2:0.

Добившись своего Атлетико немного сбавил обороты и едва не поплатился за это. Два неплохих момента были у Исака, с которыми успешно справился Облак.

Во втором тайме команда сбавила обороты, однако не подпускала соперника к своим воротам. Баски много били по воротам с дальней дистанции, но взломать оборону соперника таким образом им не удавалось. На 80-ой минуте стопроцентный шанс был у Порту, но каркас ворот спас Атлетико от неприятностей. Однако уже 83-ей минуте ничего не мешало Сосьедаду забить. Вышедший на замену Субельдиа неожиданно получил мяч в центре вратарской после розыгрыша углового и расстрелял владения Облака. 2:1.

Гости даже попытались организовать финальный штурм ворот соперника, но оборона Атлетико не позволила создать даже полумомент. Как итог, заслуженная, но нервная победа мадридского коллектива — 2:1.

Впереди у Атлетико два матча — дома против Осасуны и на выезде с Вальядолидом. Если Реал не будет терять очки, то Атлетико прийдется выигрывать эти две встречи, и только тогда чемпионство отправится на Ванда Метрополитано.

Сосьедад остался на пятой позиции, но уже завтра может ее потерять, если Бетис возьмет три очка в матче с Эйбаром.

Атлетико — Реал Сосьедад 2:1

Голы: Карраско, 16, Корреа, 28 — Субельдия, 83

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо — Корреа (Феликс, 73), Льоренте, Коке, Сауль (Кондогбья, 73), Карраско — Суарес (Рони Лоди, 81)

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Элустондо (Субельдия, 69), Саньян (Пачеко, 59), Монреаль (Роберто Лопес, 59) — Гуриди, Субименди — Порту, Оярсабаль (Мерцеланц, 69), Барренечеа — Исак (Баутиста, 46)