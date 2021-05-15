Испания

Легенда "галактикос" может возглавить клуб.

По окончанию текущего сезона Ла Лиги главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан может покинуть клуб.

Главный претендент на пост нового тренера "галактикос" — легенда клуба Рауль. Фанаты клуба также не против, чтобы испанец попробовал свои силы на столь высоком уровне.

Рауль на данный момент занимает пост главного тренера Кастильи. Он уже подготовил для основной команды многих молодых футболистов: Аррибаса, Марвина, Чуста, Уго Дуро, Антонио Бланко и Мигеля Гутьерреса.

Отмечается, что Рауль готов пойти на такой шаг, несмотря на отсутствие колоссального опыта. Очевидно, что не только лишь он один упоминался на различных встречах руководства Реала, но именно он является фаворитом почти всех членов дирекции на этот пост.

Ранее сообщалось, что боссы франкфуртского Айнтрахта готовы назначить Рауля главным тренером.