Германия

Испанский специалист может получить работу в Бундеслиге.

Бывший нападающий мадридского Реала Рауль Гонсалес Бланко может получить тренерскую работу в чемпионате Германии.

Как сообщает Goal, в кандидатуре испанского тренера заинтересован франкфуртский Айнтрахт, который летом покинет Ади Хюттер.

Отметим, что в карьере Рауля Гонсалеса был немецкий отрезок, когда он выступал за гельзенкирхенский Шальке.

Отметим, что испанец уже получил тренерский опыт в молодежных командах Реала разных возрастов.

Напомним, что ранее руководство мадридцев рассматривало Рауля в качестве замены для Зинедина Зидана.