Испанский специалист может получить работу в Бундеслиге.
Рауль Гонсалес, getty images
07 мая 2021, 22:59
Бывший нападающий мадридского Реала Рауль Гонсалес Бланко может получить тренерскую работу в чемпионате Германии.
Как сообщает Goal, в кандидатуре испанского тренера заинтересован франкфуртский Айнтрахт, который летом покинет Ади Хюттер.
Отметим, что в карьере Рауля Гонсалеса был немецкий отрезок, когда он выступал за гельзенкирхенский Шальке.
Отметим, что испанец уже получил тренерский опыт в молодежных командах Реала разных возрастов.
Напомним, что ранее руководство мадридцев рассматривало Рауля в качестве замены для Зинедина Зидана.