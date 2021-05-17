Испания

Наставник каталонской команды дал оценку игре своих подопечных в матче против Сельты.

В предпоследнем туре испанской Ла Лиги текущего сезона каталонская Барселона на своем поле принимала Сельту из Виго, находясь при этом в условиях жесткой конкуренции с двумя мадридскими командами в борьбе за чемпионский титул. Однако, "блаугранас" не просто не смогли обыграть "кельтов", а еще и пропустили на последних минутах решающий мяч, что обернулось для них итоговым поражением (1:2).

Барселона — Сельта 1:2 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман дал оценку действиям своей команды в отчетном поединке: "Если говорить о первом тайме, то это было точное отражение той игры, которая преследовала нас по ходу всего сезона. Мы играем в уверенный футбол, создаем много моментов, но соперник один выходит в атаку, и сразу забивает гол.

В итоге, мы были вынуждены уходить в раздевалку при счете 1:1, а это уже совершенно другой настрой. Во второй половине матча мы выступали не так хорошо, но даже в меньшинстве (Клеман Ленгле был удален на 83-й минуте) у нас были шансы на еще один гол. В конце концов, счет стал 1:2, и знаете, это достаточно часто случается при подобном превосходстве одной из команд.

Надеюсь, что переговоры о продлении контракта с Месси увенчаются успехом, так как он по-прежнему лучший игрок в мире. Сегодня он показал, что без него у нас вряд ли получится играть в атаке на этом же уровне. В это сезоне он забил 30 голов, что принесло команде немало очков. Но, в первую очередь, это вопрос к самому игроку. Мы надеемся, что он останется, потому что, если у нас не будет Лео, я не знаю, кто сможет забивать столько голов.

Наша проблема в концовке сезона лежит далеко за пределами отчетной игры. У нас была возможность обыграть Гранаду несколькими турами ранее, но мы не смогли (1:2). После этого все вышло из-под контроля. Сегодня мы получили болезненное поражение, но нам просто необходимо его принять, после чего двигаться дальше", — подытожил нидерландский специалист.

В последнем туре каталонская Барселона сыграет гостевой поединок против Эйбара.