Испания

Ближайший преследователь отличался почти в два раза реже и уже завершил карьеру.

Несмотря на крах чемпионских амбиций каталонской Барселоны в игре на Камп Ноу против Сельты из Виго (1:2), лидер атаки "блаугранас" Лионель Месси, который сумел отличиться голом в очередном поединке, обновил свой собственный рекорд в одном из компонентов результативности.

Барселона — Сельта 1:2 Видео голов и обзор матча

Так, аргентинский нападающий, согласно данным статистического портала Opta, имеет в своем активе 300 поединков в "элитном" испанском дивизионе, которых ему удавалось отличаться забитыми мячами.

Чтобы понять масштаб данного показателя, необходимо просто взглянуть на результат ближайшего преследователя аргентинца в данном рейтинге: Рауль Гонсалес Бланко, который уже завершил профессиональную карьеру, отличался в 186 матчах Ла Лиги.

В текущем сезоне 33-летний Месси за 46 проведенных матчей 37 раз отправлял мяч в ворота соперников, а также отметился 14-ю голевыми передачами.

Заключительная игра сезона для каталонской Барселоны пройдет на поле Эйбара.