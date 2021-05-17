Испания

У специалиста есть предложения от клубов Серии А, но он готов ждать окончания переговоров с испанской стороной.

Несмотря на то, что Зинедин Зидан после матча против баскского Атлетика (1:0) опроверг слухи о том, что он сообщал игрокам Реала о своем грядущем уходе, в самом клубе, похоже, все равно продолжают подыскивать альтернативные варианты для французского наставника.

Так, итальянский журналист Фабрицио Романо сообщает о том, что на минувшей неделе у итальянского специалиста Массимилиано Аллегри, которого раньше местные СМИ называли главным претендентом на пост наставника туринского Ювентуса, были переговоры с представителями "блаугранас" относительно возможного трудоустройства.

При этом, источник отмечает, что подобная встреча была лишь частью продолжающегося с марта текущего года процесса консультаций Аллегри и его возможных будущих работодателей.

Сообщается, что Реал все еще находится в раздумьях относительно судьбы Зинедина Зидана, поэтому, до принятия окончательного решения по текущему главному тренеру команду, никаких полноценных переговоров с его возможными сменщиками вести не намерен.

В то же самое время, со стороны Аллегри наблюдается нескрываемый интерес к данной должности, при этом итальянский наставник сознательно ставит на паузу переговоры с клубами со своей родины.

В случае ухода Зидана, мадридский клуб будет выбирать между тремя наставниками: помимо Аллегри на потенциально вакантный пост будут рассматриваться кандидатуры Рауля Гонсалеса Бланко и Йоахима Лева.