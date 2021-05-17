Испания

Наставник "сливочных" прокомментировал последние новости о своем будущем.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан после победы над Атлетиком (1:0) опроверг слухи о том, что он сообщил футболистам "сливочных", что покинет команду предстоящим летом.

"Как я мог сказать своим игрокам, что я покидаю команду на данной стадии сезона? Это ложь. Мы сосредоточены исключительно на завершении сезона и не более того", — приводит слова Зидана Mundo Deportivo.

Перед заключительном туром в испанской Ла Лиге осталось лишь два претендента на чемпионский титул — Атлетико, набрав 83 очка, опережает Реал на два балла. Барселона лишилась шансов на чемпионство после неожиданного поражения от Сельты (1:2).

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