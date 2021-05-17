Испания

Опытный форвард продолжит свои выступления в испанской Ла Лиге.

Гранада на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с опытным нападающим Роберто Сольдадо.

Новое соглашение с 35-летним испанским форвардом рассчитано до лета 2022 года, тогда как предыдущий контракт заканчивался предстоящим летом.

В нынешнем сезоне Сольдадо провел 42 поединка, в которых забил 14 голов и отдал два ассиста.

Перед заключительным туром Ла Лиги, Гранада набрала 45 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.