Главный тренер мадридцев дал комментарий накануне игры с Вильярреалом.
Зинедин Зидан, getty images
22 мая 2021, 09:28
В последнем туре испанской Ла Лиги мадридский Реал примет на своем поле Вильярреал и попытается завоевать чемпионство в случае осечки мадридского Атлетико в параллельном матче с Вальядолидом.
Зинедин Зидан заверил, что его подопечные оставят все силы на поле, чтобы добиться положительного реpультата.
"Вильярреал идет наравне с Бетисом и немного позади Реал Сосьедада, а также их отвлекает финал Лиги Европы с Манчестер Юнайтед, который состоится в эту среду.
Мы собираемся оставить все силы на поле. Для нас единственное, что имеет значение, — это завтрашняя игра. Учитывая все, что произошло в этом году, мы собираемся показать игру высокого уровня.
Я ценю поддержку болельщиков. Я думаю, что всегда отдавал все силы за Реал Мадрид, потому что это лучшее, что когда-либо случалось со мной. С того момента прошло почти двадцать лет", — приводит слова француза Marca.
Напомним, что матч Реал Мадрид — Вильярреал состоится в субботу, 22 мая, в 19:00 по киевскому времени.