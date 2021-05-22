Испания

Главный тренер мадридцев дал комментарий накануне игры с Вильярреалом.

В последнем туре испанской Ла Лиги мадридский Реал примет на своем поле Вильярреал и попытается завоевать чемпионство в случае осечки мадридского Атлетико в параллельном матче с Вальядолидом.

Зинедин Зидан заверил, что его подопечные оставят все силы на поле, чтобы добиться положительного реpультата.

"Вильярреал идет наравне с Бетисом и немного позади Реал Сосьедада, а также их отвлекает финал Лиги Европы с Манчестер Юнайтед, который состоится в эту среду.

Мы собираемся оставить все силы на поле. Для нас единственное, что имеет значение, — это завтрашняя игра. Учитывая все, что произошло в этом году, мы собираемся показать игру высокого уровня.

Я ценю поддержку болельщиков. Я думаю, что всегда отдавал все силы за Реал Мадрид, потому что это лучшее, что когда-либо случалось со мной. С того момента прошло почти двадцать лет", — приводит слова француза Marca.

Напомним, что матч Реал Мадрид — Вильярреал состоится в субботу, 22 мая, в 19:00 по киевскому времени.