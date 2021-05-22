Испания

В лондонском клубе больше не рассчитывают на испанского хавбека.

Центральный полузащитник Дани Себальос покинет Арсенал в конце текущего сезона и вернется в мадридский Реал. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство лондонского клуба, где испанец выступал на правах аренды, больше не рассчитывает на футболиста, поэтому он вернется в Мадрид.

При этом отмечается, что Реал также готов расстаться с Себальосом в летнее трансферное окно и выслушать по нему предложения.

В текущем сезоне Дани Себальос провел в футболке Арсенала 40 поединков, в которых он забил 3 гола и отдал 4 ассиста.

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