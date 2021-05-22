Испания

Завершился чемпионат Испании.

В рамках заключительного, 38-го раунда испанской Ла Лиги завершились еще пять поединков.

Барселона в гостевом поединке сумела одолеть Эйбар (0:1).

Команда Рональда Кумана выглядела не лучше соперника, но смогла добыть победу. Единственный точный удар на счету Гризманна.

Эйбар — Барселона 0:1

Гол: Гризманн, 81

Эльче дома переиграл Атлетик со счетом 2:0.

Бойе сумел открыть счет в противостоянии, а Гути во втором тайме удвоил преимущество хозяев.

Эльче - Атлетик 2:0

Голы: Бойе, 28, Гути, 73

Реал Сосьедад в гостях сумел одержать победу над Осасуной (0:1).

Три очка гостям дались очень непросто. На последних минутах Перес Хуан срезал мяч в свои ворота.

Осасуна - Реал Сосьедад 0:1

Гол: Перес (АГ), 87

Сельта и Бетис показали великолепную игру, из которой победителем вышли вторые (2:3).

За Сельту голами отличались Аспас и Мендес. У Бетиса забивали Иглесиас, Фекир и Руис.

Сельта — Бетис 2:3

Голы: Аспас, 32, Мендес, 49 — Иглесиас, 53, Фекир, 69, Руис, 73

Уэска и Валенсия так и не смогли порадовать фанатов голами (0:0).

Уэска — Валенсия 0:0