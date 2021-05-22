Завершился чемпионат Испании.
Бетис, Getty images
22 мая 2021, 20:59
В рамках заключительного, 38-го раунда испанской Ла Лиги завершились еще пять поединков.
Барселона в гостевом поединке сумела одолеть Эйбар (0:1).
Команда Рональда Кумана выглядела не лучше соперника, но смогла добыть победу. Единственный точный удар на счету Гризманна.
Эйбар — Барселона 0:1
Гол: Гризманн, 81
Эльче дома переиграл Атлетик со счетом 2:0.
Бойе сумел открыть счет в противостоянии, а Гути во втором тайме удвоил преимущество хозяев.
Эльче - Атлетик 2:0
Голы: Бойе, 28, Гути, 73
Реал Сосьедад в гостях сумел одержать победу над Осасуной (0:1).
Три очка гостям дались очень непросто. На последних минутах Перес Хуан срезал мяч в свои ворота.
Осасуна - Реал Сосьедад 0:1
Гол: Перес (АГ), 87
Сельта и Бетис показали великолепную игру, из которой победителем вышли вторые (2:3).
За Сельту голами отличались Аспас и Мендес. У Бетиса забивали Иглесиас, Фекир и Руис.
Сельта — Бетис 2:3
Голы: Аспас, 32, Мендес, 49 — Иглесиас, 53, Фекир, 69, Руис, 73
Уэска и Валенсия так и не смогли порадовать фанатов голами (0:0).
Уэска — Валенсия 0:0