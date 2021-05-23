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Вальядолид — Атлетико, Getty Images
23 мая 2021, 01:55
В рамках 38 тура испанской Ла Лиги Атлетико в гостях обыграл Вальядолид (1:2).
Эта победа стала чемпионской для команды Симеоне. А принесли ее голы Суареса и Корреа. У Вальядолида забил Плано.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Вальядолид — Атлетико 1:2
Голы: Плано, 18 — Корреа, 57, Суарес, 67
Вальядолид: Масип — Янко, Оливас, Эль-Ямик, Оласа — Плано, Роке Меса (Хота, 62), Феде, Вилья (Мичел, 62) — Вайсманн, Мараньяо (Серхи Гвардиола, 62)
Атлетико: Облак — Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо (Ренан Лоди, 63) — Льоренте (Кондогбья, 79), Коке, Сауль (Жоау Феликс, 63) — Корреа, Суарес, Карраско
Предупреждения: Мараньяо, Эль-Ямик, Мичел, Феде — Жоау Феликс