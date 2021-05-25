Испания

Опытный вратарь каталонцев принял участие в 12 матчах текущего сезона.

Согласно информации испанского ресурса Sport.es, каталонская Барселона была поставлена перед фактом желания совершить переход в другой клуб со стороны своего резервного голкипера Нето, поэтому в срочном порядке должна подыскать замену 31-лентему вратарю.

Одним из главных кандидатов на эту роль источник называет воспитанника Греми Лео Жардима, контракт которого принадлежит новоиспеченным чемпионам Франции Лиллю, однако подходящий к концу футбольный год на клубном уровне футболист провел в аренде в португальской Боавиште.

26-летний страж ворот в 35-ти матчах добился 10 "сухих" поединков, пропустив при этом 49 голов.

Существенным преимуществом подписания бразильского стража ворот называется его статус свободного агента, который он получит уже сразу по прибытию обратно во Францию, что позволит Барселоне существенно сэкономить на этом переходе, а отсутствие серьезных достижений в карьере, в отличии от того же Нето, позволит "блаугранас" уменьшить расходы на зарплату для явно резервного игрока.

Однако, активное желание итальянского Милана подписать основного голкипера Лилля Майка Меньяна может сделать кандидатуру Лео Жардима первоочередной на замену возможно покидающему клуб французу.