Италия

Итальянский клуб готовит замену для Доннаруммы.

Милан находится на завершающей стадии переговоров по приобретению голкипера Лилля Майка Меньяна.

Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб близок к тому, чтобы подтвердить подписание стража ворот.

В нынешнем сезоне Меньян провёл 48 матчей за Лилль и пропустил 38 мячей, отыграв 23 встречи на ноль. Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро.

Напомним, что в середине апреля руководство миланского клуба обозначило вариант с приобретением Меньяна как приоритетный.