Итальянский клуб готовит замену для Доннаруммы.
Майк Меняьн, фото getty images
25 мая 2021, 01:06
Милан находится на завершающей стадии переговоров по приобретению голкипера Лилля Майка Меньяна.
Как сообщает Calciomercato, итальянский клуб близок к тому, чтобы подтвердить подписание стража ворот.
В нынешнем сезоне Меньян провёл 48 матчей за Лилль и пропустил 38 мячей, отыграв 23 встречи на ноль. Transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро.
Напомним, что в середине апреля руководство миланского клуба обозначило вариант с приобретением Меньяна как приоритетный.