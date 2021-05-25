Испания

Хорват продолжит свои выступления в столице Испании.

Ранее, Football.ua сообщал о подтвержденной президентом мадридского Реала Флорентино Пересом существующей договоренности между его клубом и хорватским полузащитником Лукой Модричем относительно продления контракта футболиста.

Как сообщает официальный сайт "бланкос", окончательные переговоры по этому вопросу между сторонами прошли успешно, в результате чего один из лидеров коллектива Зинедина Зидана продолжил сотрудничество с клубом еще на один год.

35-летний Лука Модрич является игроком мадридского Реала с лета 2012-го года, когда он перешел в состав "галактикос" из лондонского Тоттенхэма за 35 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

С тех пор, хорват отыграл уже 391 матч за испанский клуб, забив 28 голов и отдав 61 результативную передачу.

За почти девятилетний срок пребывания в столице Испании, Модрич стал обладателем Золотого мяча, а также признавался лучшим игроком мира и Европы в 2018-м году, завоевывал четыре титула Лиги чемпионов УЕФА (2014, 2016, 2017, 2018), дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), побеждал в Кубке Испании (2013/14), трижды поднимал над головой Суперкубок Испании (2013, 2018, 2020), три раза побеждал в Суперкубке УЕФА (2015, 2017, 2018) и четыре раза становился Клубным чемпионом мира вместе со своей командой (2014, 2016, 2017, 2018).

Сезон-2020/21 полузащитник завершил с 48-ю матчами в активе, в которых шесть раз отличался забитыми мячами и столько же отдавал голевых передач.