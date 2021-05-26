Испания

Мадридский Реал рассматривает вариант с уходом как минимум трех футболистов.

После завершения сезона Реал приступил к планированию трансферов. Учитывая эпидемию коронавируса и сложную экономическую ситуацию, без продаж не обойтись. Чтобы получить нужных футболистов — Реалу обязательно нужно продавать.

AS сообщает, что сейчас клуб рассматривает варианты с продажей трех футболистов — Рафаэль Варана, Марсело и Иско.

На продаже этих трех футболистов клуб намерен выручить 100 млн евро. В Реале считают, что эта сумма станет важным шагом на пути к подписанию форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

При этом отмечается, что уход Варана неизбежен и его продажа принесет около 60 млн евро.

Ранее сообщалось, что агент Варана ведет переговоры с Челси и Манчестер Юнайтед.