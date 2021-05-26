Испания

Полузащитник Жоржиньо Вейналдум продолжит карьеру в Испании.

В следующем месяце контракт Вейналдума с Ливерпулем подойдет к концу и он станет свободным агентом.

Авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщает, что 30-летний футболист договорился с Барселоной и в ближайшие дни подпишет контракт с клубом.

Соглашение будет рассчитано на три ближайших сезона.

При этом отмечается, что Барселона еще не оставила попытки сбить запрашиваемую игроком заработную плату.

В прошедшем сезоне Вейналдум провел за Ливерпуль 51 матч во всех турнирах и забил три гола.