Англия

Футболист покидает Энфилд спустя пять лет.

Полузащитник Ливерпуля Жорджиньо Вейналдум после матча против Кристал Пэлас заявил, что покидает клуб.

"Сложно не плакать сейчас. В Ливерпуле проявляли ко мне любовь на протяжении пяти лет. Я буду скучать по всем, понимаете? Я надеялся, что буду играть за клуб еще много лет. Но, к сожалению, все пошло по-другому.

Мне предстоит начать новое приключение. Я знал, что перешел в большой клуб. Я помню, что сидел в гостиной, и тренер сказал, что когда я приду в Ливерпуль, мы выиграем трофеи. Я счастлив. Очень больно покидать клуб".

"Финишировать третьими действительно важно. Обычно вы хотите что-то выиграть. К сожалению, в этом сезоне это было невозможно, но я счастлив, что могу покинуть клуб, выведя его в ЛЧ.

Я не подписывал пока контракт с другим клубом. Все знают, что в футболе может случиться все. Сейчас ситуация такова, что с первого июля я не игрок Ливерпуля.

Посмотрим, что я буду делать в следующие пару недель. Я отдохну. Потом поеду в сборную. Болельщики заслуживают того, чтобы узнать о моем уходе", — сказал Вейналдум.

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