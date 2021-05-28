Француз хочет заняться новым проектом.
Зинедин Зидан, getty images
28 мая 2021, 11:05
Накануне Реал объявил об отставке с поста главного тренера Зинедина Зидана.
Как сообщает французское издание Lequipe, Зидан сейчас не хочет делать перерыв и хочет как можно быстрее приступить к работе в новой команде.
При этом источник не сообщает, какие варианты сейчас есть у тренера.
В той же французской прессе были слухи, что следующим местом работы Зидана станет сборная Франции. Но случится это может только после Евро-2020.
Ранее сообщалось, что уйдя из Реала, Зидан недосчитался огромной суммы.