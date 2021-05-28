Испания

Француз хочет заняться новым проектом.

Накануне Реал объявил об отставке с поста главного тренера Зинедина Зидана.

Как сообщает французское издание Lequipe, Зидан сейчас не хочет делать перерыв и хочет как можно быстрее приступить к работе в новой команде.

При этом источник не сообщает, какие варианты сейчас есть у тренера.

В той же французской прессе были слухи, что следующим местом работы Зидана станет сборная Франции. Но случится это может только после Евро-2020.

Ранее сообщалось, что уйдя из Реала, Зидан недосчитался огромной суммы.