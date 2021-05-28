Специалист вновь покинул мадридский клуб.
Зинедин Зидан, Getty Images
28 мая 2021, 07:27
Мадридский Реал накануне объявил об отставке главного тренера Зинедина Зидана.
Несмотря на действующее соглашение, французский наставник принял собственное решение покинуть клуб.
Таким образом Зидан ушел из Реала трижды в своей карьере. Однажды как игрок, и дважды как тренер.
Как сообщает La Razón, приняв решение об отставке в 2021 году, Зидан потерял солидную сумму — 12 миллионов евро.
В 2006 году у него оставался годичный контракт, однако француз завершил карьеру и потерял шесть миллионов.
А в 2018, когда Реал выиграл Лигу чемпионов, Зидан также покинул свой пост и недосчитался 24 миллионов, так как контракт действовал еще на протяжении двух лет.
Ранее сообщалось, что стали известны кандидаты на пост тренера Реала.