Испания

Специалист вновь покинул мадридский клуб.

Мадридский Реал накануне объявил об отставке главного тренера Зинедина Зидана.

Несмотря на действующее соглашение, французский наставник принял собственное решение покинуть клуб.

Таким образом Зидан ушел из Реала трижды в своей карьере. Однажды как игрок, и дважды как тренер.

Как сообщает La Razón, приняв решение об отставке в 2021 году, Зидан потерял солидную сумму — 12 миллионов евро.

В 2006 году у него оставался годичный контракт, однако француз завершил карьеру и потерял шесть миллионов.

А в 2018, когда Реал выиграл Лигу чемпионов, Зидан также покинул свой пост и недосчитался 24 миллионов, так как контракт действовал еще на протяжении двух лет.

Ранее сообщалось, что стали известны кандидаты на пост тренера Реала.