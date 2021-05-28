Испания

Полузащитник Барселоны Матеус Фернандес недоволен своим положением в клубе.

Матеус Фернандес отлично проявил себя в аренде в Вальядолиде из Памейраса, что привело его к трансферу в Барселону. За него каталонцы выплатили бразильскому клубу 7 миллионов евро.

В итоге 22-летний футболист за весь сезон провел на поле 17 минут — в матче Лиги чемпионов против Динамо Киев.

"Я думаю, что у Кумана ко мне что-то личное. После того, как я дебютировал в игре с Динамо, я больше вообще не играл. Тогда я пошел к нему в офис и спросил: "Я что, плохо сыграл?", — приводит слова игрока Mundo Deportivo.

"Тогда тренер сказал мне, что я сыграл хорошо, но он не рассчитывает на меня, так как у меня нет должного качества".

"На тренировках я играл на всех позициях, кроме своей. Были дни, когда я просто разминался и заканчивал тренировки вне общей группы".

Ранее сообщалось, что Рональд Куман угодил в больницу.