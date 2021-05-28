У главного тренера Барселоны Рональда Кумана проблемы со здоровьем.
Рональд Куман, getty images
28 мая 2021, 11:27
Журналист издания Fox Sports Даниэль Жиронес сообщил о том, что Куман обратился в больницу из-за тревожного расстройства.
Тренеру оказали помощь, провели обследование и сейчас он чувствует себя нормально.
Отметим, что буквально несколько дней назад Куману сообщили, что ищут ему замену и в ближайшие две недели он может быть уволен.
В прошлом сезоне Куман выиграл с Барселоной Кубок Испании, но провалился в чемпионате и Лиге чемпионов.