Испания

Жоан Лапорта заявил, что на следующей неделе он обсудит с нидерландским специалистом его будущее.

Президент каталонской Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал вопросы, которые касаются будущего капитана команды Лионеля Месси. Функционер подтвердил, что клуб сделает аргентинцу предложение о продлении действующего соглашения, которое истекает летом этого года.

"Лео Месси любит клуб, и он воодушевлен проектом. Мы скоро сделаем предложение, сопоставимое с нашими возможностями. Я умеренно оптимистичен", — заявил президент Барселоны.

Кроме того, Лапорта высказался о слухах, связанными с возможным назначением Хави Эрнандеса на пост главного тренера Барселоны вместо Рональда Кумана.

"Хави в Барселоне? Мы уважаем Кумана, у которого с нами есть действующий контракт. Не стоит списывать Кумана со счетов. Мы встретимся с ним на следующей неделе еще раз, чтобы обсудить его будущее", — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, ранее появлялась информация, что Барселона предложила Лионелю Месси новый контракт, сроком на десять лет.