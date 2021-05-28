Каталонцы хотят сохранить своего лидера.
Лионель Месси, Getty Images
28 мая 2021, 08:52
Каталонская Барселона сделала предложение вингеру клуба Лионелю Месси по продлению контракта.
Новое соглашение рассчитано на десять лет и является очень оригинальным ходом, так как состоит из трех этапов.
Первый этап — двухлетнее пребывание Месси в клубе в качестве футболиста, до 2023 года.
Второй этап — должность посла клуба в США и возможность продолжения карьеры в местной МЛС.
И третий этап — должность тренера или менеджера в Барселоне по возвращению из Америки.
Лионель Месси пока не пошел на эти условия, так как ждет полной информации о следующем сезоне от президента клуба Жоана Лапорты.
Однако с большой долей вероятности Месси все же согласится пролонгировать соглашение. В него вселяет оптимизм возможный приход летом форварда Серхио Агуэро.
Также отмечается, что из-за финансовых трудностей Барселоны Месси вынужден будет пойти на уменьшение заработной платы.
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