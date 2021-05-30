Испания

Американцем заинтересовались представители трех ведущих европейских лиг.

Ситуация с кадровым потенциалом каталонской Барселоны будет оставаться в подвешенном состоянии вплоть до завершения летнего трансферного окна, поэтому на ряд футболистов "блаугранас" всегда претендуют сразу несколько крупных клубов из местного чемпионата или из-за рубежа.

Не является исключением из данного правила и правый защитник Сержиньо Дест, которого команда подписала из амстердамского Аякса в начале октября прошло года.

Согласно информации испанского издания Sport.es, 20-летним американцем заинтересовались туринский Ювентус, лондонский Арсенал и мюнхенская Бавария.

Поскольку данный футболист приходил в самом начале эпохи Рональда Кумана, то возможная отставка нидерландского специалиста, о которой часто говорят в прессе, может серьезно осложнить задачу попадания в стартовый состав для юного игрока.

Однако, сам Дест, по всей видимости, не боится возможных тренерских ротаций, заявляя следующее: "Я никуда не собираюсь уходить. Мое время в Барселоне только начинается".

Напомним, что в дебютном сезоне за Барселону защитник провел 44 матча, в которых отличился тремя результативными ударами и одной голевой передачей.