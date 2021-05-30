Испания

Нидерландский хавбек близок к подписанию контракта с "сине-гранатовыми".

Центральный полузащитник Жоржиньо Вейналдум объявил об уходе из Ливерпуля на правах свободного агента после последнего тура АПЛ с Кристал Пэлас, и, как ожидается, он продолжит карьеру в Барселоне.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, если все пойдет по плану, то "сине-гранатовые" отправят в расположение сборной Нидерландов свой медицинский персонал перед стартом Евро-2020, чтобы 30-летний хавбек прошел медицинский осмотр.

Ожидается, что Вейналдум в ближайшие дни подпишет контракт с Барселоной, который будет рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2020/21 нидерландский полузащитник провел за Ливерпуль 51 матч во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться тремя забитыми мячами.

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