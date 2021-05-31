Испания

Ранее "элитный" дивизион Испании пополнился двумя новыми участниками.

Подошедший ко своему завершению розыгрыш испанской Сегунды подарил нам названия двух команд, которые в следующем сезоне заменят вылетевших из Примеры Вальядолид и Эйбар. Счастливчиками стали чемпион второго по силе первенства страны — Эспаньол и Мальорка.

А вот за последний вакантный слот, который был предоставлен благодаря неудачному выступлению Уэски, в формате плей-офф будут бороться уже четыре команды: Леганес, Альмерия, Жирона и Райо Вальекано.

Накануне, прошли подготовительные процедуры перед стартом полуфинального раунда блиц-турнира между этими коллективами, в результате чего были определены следующие пары: Жирона сыграет против Альмерии, а Райо Вальекано встретится с Леганесом.

Первые матчи запланированы на 2 и 3-го июня соответственно, а ответные встречи состоятся 5 и 6-го июня. Время начала совпадает — 22:00 по киевскому времени.