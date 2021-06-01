Испания

Нападающий потерпел неудачу при попытке вернуться на поле.

Ответный поединок полуфинальной стадии Лиги Европы УЕФА между лондонским Арсеналом и испанским Вильярреалом был омрачен тяжелой травмой подколенного сухожилия у нападающего "желтой субмарины" Самуэля Чуквезе.

В последствии, игрок был вынужден пропустить финальный поединок в турнире, в котором его команде удалось взять верх над Манчестер Юнайтед в серии послематчевых пенальти (1:1, 11:10 – пен.).

Ожидалось, что игрок будет готов вновь полноценно приступить к работе на тренировках вместе с партнерами по команде в конце июля 2021-го года, однако уже во время первых восстановительных процедур Чуквезе вновь почувствовал дискомфорт в поврежденной области, в результате чего даже самые оптимистичные сроки его восстановления от травмы перед началом занятий теперь составляют три месяца.

Фактически, это исключает возможность его участия в стартовых поединках следующего сезона испанской Ла Лиги, а также в матче за Суперкубок Европы против лондонского Челси.

В завершившемся сезоне на счету 22-летнего нигерийца оказалось 40 матчей, в которых он отличился пятью забитыми голами и восьмью голевыми передачами.