Испания

Каталонский клуб выкупил дополнительную долю от прав на футболиста.

Еще до полноценного старта летней трансферной кампании каталонская Барселона начала пополнять собственную обойму, а первым ее подписанием стал вернувшийся в Испанию экс-форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро.

И пока коллектив Рональда Кумана готовится к презентации очередного бывшего игрока "горожан" — защитника Эрика Гарсии — клубные агенты не останавливают свою работу по привлечению флангового игрока обороны Бетиса Эмерсона к выступлениям за "блаугранас".

В свое время, зимой 2019-го года, каталонский гранд за 12 мл евро выкупил контракт данного исполнителя у бразильского Атлетико Минейро вскладчину с севильским Бетисом, поровну разделив с "зелено-белыми" права на владения игроком, а также оговорив дополнительную возможность выкупа еще 30% прав на футболиста.

В последствии, Бетис заплатил Барселоне 6 млн евро за трансфер игрока до конца сезона-2020/21, а по окончании данного периода "блаугранас" вернули севильцам эту сумму, доплатив еще 3 млн евро за те самые 30% дополнительных прав на футболиста.

Таким образом, у Бетиса осталось 20% прав на игрока, который за последний футбольный год провел 38 матчей, оформив два забитых мяча и четыре результативные передачи.