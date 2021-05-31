Испания

Соглашение с опытным аргентинцем рассчитано на два года.

Барселона на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с нападающим Серхио Агуэро.

Соглашение с 32-летним аргентинцем, которое вступит в силу 1 июля, рассчитано до лета 2023 года. В контракте прописана сумма отступных, которая составляет 100 миллионов евро.

Футболист достался "блаугранас" бесплатно, так как у него закончился контракт с Манчестер Сити, где он провел последние 10 лет.

В минувшем сезоне Агуэро провел 20 поединков во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал один ассист.

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