Испания

Специалист вернулся в мадридский клуб.

Мадридский Реал назначил на должность главного тренера итальянца Карло Анчелотти. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт со специалистом подписан на три года, до 2024 года.

Отметим, что последним местом работы 62-летнего наставника был английский Эвертон, с которым он разорвал контракт.

С 2013 по 2015 год специалист уже возглавлял Реал. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.