Испания

Специалист, вероятнее всего, вернётся в Испанию.

Главный тренер английского Эвертона Карло Анчелотти близок к тому, чтобы покинуть клуб летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 63-летний специалист связался с руководством клуба с просьбой о расторжении контракта.

Сообщается, что Анчелотти близок к своему возвращению в мадридский Реал. После ухода из клуба Зинедина Зидана место наставника вакантно.

Карло не будет выдвигать жестких условий руководству "галкатикос" по зарплате, так как желает вновь поработать в клубе.

Отметим, что с 2013 по 2015 год специалист возглавлял Реал. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Кубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.