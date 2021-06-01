Испания

Клуб и футболист, похоже, договорились о сотрудничестве.

Полузащитник Лукас Васкес продлит контракт с мадридским Реалом. Об этом сообщает Marca.

Новое соглашение с 29-летним хавбеком будет рассчитано на три года, до лета 2024.

Все условия с футболистом, чей контракт истекает в июле 2021, согласованы. Осталось дождаться официального сообщения.

Напомним, Васкес — воспитанник "галактикос". С 2015 года он провел за клуб больше 160 матчей, также закрывая позицию правого защитника.

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