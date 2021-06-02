Испания

Французский защитник оказался не нужен Рональду Куману.

Возвращение воспитанника каталонской Барселоны Эрика Гарсии в стан "блаугранас", после периода выступлений за английский Манчестер Сити, спровоцировало возникновение избыточной конкуренции на позиции центрального защитника в клубе. Рональд Араухо, Самуэль Умтити, Клеман Ленгле, Жерар Пике, Оскар Мингеса и, собственно, новоприбывший футболист, претендуют на одно место на поле.

Решать проблему перенасыщения кадрового потенциала руководство Барселоны, согласно данным испанского издания AS, решило за счет трансфера воспитанника Лиона.

Как сообщает источник, агенты 27-летнего Самуэля Умтити уже были оповещены о том, что во время летней трансферной кампании их клиент будет предложен другим клубам.

Стоит напомнить, что прошлый футбольный год у француза не задался из-за тяжелой травмы колена, после которой он долгий период времени не мог вернуться на футбольное поле.

В конечном итоге, Умтити сыграл всего 16 поединков (817 минут) за футбольный год.

Согласно последним данным, Барселона, в том числе, рассматривает вариант с переходом своего футболиста на правах арендного соглашения, однако заработная плата в размере 12 млн евро за сезон (без вычета налогов) может отпугнуть практически любого желающего пойти на подобную сделку.