Соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до лета 2026 года.
Эрик Гарсия, ФК Барселона
01 июня 2021, 10:52
Защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия подписал контракт с Барселоной, сообщает официальный сайт "блаугранас".
Соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до лета 2026 года. В контракте также прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.
Гарсия является воспитанником Барселоны. В 2018 году он перебрался в стан "горожан", а сейчас покинул английский клуб на правах свободного агента. В минувшем сезоне Гарсия провел 12 поединков.
Отметим, что Гарсия стал вторым новичком "блаугранас" в летнее межсезонье после вчерашнего подписания контракта с Серхио Агуэро.
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