Испания

Соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до лета 2026 года.

Защитник Манчестер Сити Эрик Гарсия подписал контракт с Барселоной, сообщает официальный сайт "блаугранас".

Соглашение с 20-летним испанцем рассчитано до лета 2026 года. В контракте также прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

Гарсия является воспитанником Барселоны. В 2018 году он перебрался в стан "горожан", а сейчас покинул английский клуб на правах свободного агента. В минувшем сезоне Гарсия провел 12 поединков.

Отметим, что Гарсия стал вторым новичком "блаугранас" в летнее межсезонье после вчерашнего подписания контракта с Серхио Агуэро.

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