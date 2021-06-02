Испания

Президент Барселоны оказался удивлен успехом главного соперника.

Накануне, мадридский Реал сумел заключить соглашение с итальянским специалистом Карло Анчелотти, который в новом сезоне будет возвращать "сливочным" былую славу на внутренней и международной аренах.

Отреагировали на данное событие и в стане непримиримых соперников "сливочных" — каталонской Барселоне. В частности, президент "блаугранас" Жоан Лапорта узнал об этом назначении из диалога с представителем местной прессы, а его реакцию удалось запечатлеть на видео.

Журналист (Ж): "Реал Мадрид подтвердил подписание Анчелотти".

Лапорта (Л): "О, да?!".

Ж: "Как вам этот ход?".

Л: "Хороший тренер".

При этом, по мимике футбольного функционера можно было заметить, что данное известие стало для него далеко не самой приятной неожиданностью.