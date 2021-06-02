Испания

Ранее анонсированный переход состоялся официально.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что каталонская Барселона намерена официально объявить о возвращении флангового защитника Эмерсона из севильского Бетиса, на следующий день после подписания контракта с воспитанником клуба Эриком Гарсией.

И вот, 2 июня, официальный сайт "блаугранас" сообщил о том, что руководство клуба уведомило Бетис о том, что Барселона использует свое приоритетное право вернуть футболиста в свою обойму, начиная от 1 июля 2021-го года, спустя период двухгодичной аренды в севильском коллективе.

Стоит отметить, что между Барселоной, Бетисом и бразильским Атлетико Минейро летом 2019-го года было заключено соглашение о переходе Эмерсона за сумму в 12 млн евро, которые между собой разделили два испанских клубов, равно как и права на игрока.

В прошлом сезоне 22-летний бразилец принял участие в 38-и матчах "зелено-белых", проведя в итоге на поле больше, чем любой другой игрок клуба — 3161 минут. За это время он сумел отдать четыре голевые передачи и отметиться двумя результативными ударами.

При этом, за последние два сезона Ла Лиги, только Хорди Альба, Хесус Навас (Севилья) и Киран Триппьер (Атлетико) отдавали больше результативных передач, чем Эмерсон (10).