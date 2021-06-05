Испания

Валлийский вингер не намерен завершать карьеру.

Нападающий мадридского Реала Гарет Бэйл, который провел минувший сезон на правах аренды в Тоттенхэме, не планирует завершать профессиональную карьеру футболиста после Евро-2020. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, после завершения предстоящего чемпионата Европы 31-летний валлиец должен либо вернуться в расположение "сливочных", либо приступить к поискам нового клуба.

Дальнейшая карьера Бэйла будет зависеть от того, как завершится его диалог с новым главным тренером Реала Карло Анчелотти, во время которого будет обсуждаться будущее футболиста.

В минувшем сезоне Гарет Бэйл провел за Тоттенхэм 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и тремя ассистами.

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