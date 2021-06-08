Испания

35-летний хавбек "сливочных" удостоился награды в 10-й раз и в 6-й раз подряд.

В Хорватии прошла ежегодная церемония награждения лучших футболистов страны. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Хорватии.

Лучших игроков своей страны выбрали на основе голосования среди тренеров и профессиональных футболистов.

Лучшим хорватским игроком года признан полузащитник Реала Лука Модрич, для которого эта награда стала шестой подряд и 10-я в целом.

Лучшим футболистом чемпионата Хорватии признан нападающий загребского Динамо Бруно Петкович. Награду лучшему вратарю забрал его одноклубник Доминик Ливакович. Лучшим молодым футболистом признан их партнер по команде — защитник Йошко Гвардиол.

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